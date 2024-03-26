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Спасших людей в «Крокусе» героев наградили в Общественной палате

ОП России наградила героев, которые спасли сотни людей в «Крокус Сити Холле»

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Героев, которые спасли сотни людей в «Крокус Сити Холле» во время теракта, наградили в Общественной палате России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты.

«На счету этих людей сотни спасенных жизней, они достойны самого высокого признания и благодарности со стороны гражданского общества. За проявленное мужество, смелость и силу духа эти люди отмечены наградами ОП — медалями «За заслуги перед обществом»», — сообщили в Общественной палате.

Награды удостоились подростки, работавшие в гардеробе и хостесс — Ислам Халилов, Артем Донсков, София Мейер, а также охранник Алексей Осанушков. Несмотря на возникшую панику, эти люди смогли вывести сотни гостей комплекса в безопасное место, а затем вывести их на улицу.

В ОП также отметили, что продолжают сбор информации насчет проявивших себя работников и гостей «Крокуса», которые поспособствовали спасению людей.

До этого стало известно, что инженер-строитель пробил кирпичную стену подсобки металлическими ножками от офисных стульев, вывел из концертного зала «Крокус Сити Холла» 15 человек, а позднее помог спасателям вытащить пострадавшего из горящего здания.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».

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