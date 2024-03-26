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ФСБ подтвердила, что США передавали России информацию о возможности терактов

Бортников: США передавали РФ информацию общего характера о возможности терактов

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Соединенные Штаты передавали России информацию общего характера о возможности терактов, российская сторона это учла. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, слова которого передает ТАСС.

Также Бортников заявил, что на территории Российской Федерации сохраняется опасность террористической угрозы.

Кроме того, глава ФСБ сообщил, что украинские спецслужбы содействовали осуществлению теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных продолжить работу по установлению всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее стали известны подробности о гражданстве одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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