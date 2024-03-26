Генпрокурор призвал проверить паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей

Новым вызовом для правоохранительной системы России назвал теракт в «Крокус Сити Холле» генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом сообщает ТАСС.

Краснов уточнил, что речь в первую очередь идет о защищенности объектов с массовым пребыванием людей. Генпрокурор заявил о необходимости актуализировать их паспорта безопасности и избегать формальной констатации соблюдения необходимых требований.

«В зоне особого внимания должны быть все места проведения массовых мероприятий, объекты критической и транспортной инфраструктуры», — сказал Краснов.

Кроме того, генпрокурор заявил, что неоправданное промедление силовых структур и органов власти в реагировании на деструктивные акции можно рассматривать как скрытое соучастие. Краснов подчеркнул, что «враждебные попытки втянуть россиян в деструктивные процессы» не ослабевают, в связи с чем нужно проявлять повышенную бдительность. В качестве примера он вспомнил события в Дагестане в 2023 году, когда тысячи местных жителей откликнулись на размещенные в Telegram-каналах призывы к насилию. Схожие события в начале 2024 года наблюдались и в Башкирии.

Краснов призвал прокуроров жестко пресекать любые подобные проявления, особенно под воздействием национальных и религиозных факторов, а также повысить спрос со всех субъектов профилактики за проводимую ими работу.

26 марта генпрокуратура указала на огромный масштаб теракта в «Крокусе».

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».