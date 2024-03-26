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Бастрыкин поручил установить всех причастных к теракту в «Крокусе»

Глава СК Бастрыкин потребовал установить всех причастных к теракту в «Крокусе»

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных продолжить работу по установлению всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет пресс-служба СК.

Во время оперативного совещания со следственной группой глава Следкома отметил, что сотрудники должны проверять каждую деталь в информации, которая поступает от граждан, поскольку от этого зависят итоги расследования.

Как рассказали Бастрыкину, в данный момент следователи продолжают осмотр места трагедии и изымают потенциальные улики. Кроме того, идет изучение систем безопасности в здании на предмет нарушения установленных требований.

Инцидент в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее стали известны подробности о гражданстве одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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