«Росатом» и Академия наук Беларуси будут совместно развивать атомную энергетику

Госкорпорация «Росатом» и Академия наук Беларуси подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан в рамках международного форума «Атомэкспо-2024», сообщает пресс-служба «Росатома».

В рамках соглашения участники будут совместно решать задачи в сфере перспективных научных исследований.

«Соглашение позволит усилить наш потенциал в развитии атомной энергетики и откроет новые возможности для эффективного взаимодействия в наиболее перспективных направлениях научных исследований», — отметил заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу научного дивизиона госкорпорации «Росатом» Петр Зеленов.

Также «Росатом» и Академия наук Беларуси будут совместно готовить научные кадры по высокотехнологичным направлениям.

«Завершение сооружения и ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС — одно из важнейших событий в новейшей истории Беларуси», — отметил академик-секретарь отделения физико-технических наук Академии наук Беларуси Сергей Щербаков.

Он добавил, что Белорусская АЭС дает мощный толчок технологическому развитию Белоруссии.