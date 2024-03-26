Путин поручил прокуратуре помогать обходить волокиту в поддержке участников СВО

Президент России Владимир Путин потребовал от прокуратуры решительно реагировать на жалобы, которые касаются волокиты в поддержке участников специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом он заявил на заседании коллегии Генпрокуратуры, пишет ТАСС.

Также он заявил, что считает необходимым усилить работу прокуроров по защите прав граждан. Глава государства уточнил, что речь идет о защите трудовых, социальных, жилищных, других прав граждан. Путин обратил внимание, что вопросы, которые определяют качество жизни россиян, должны быть стоять в приоритете.

До этого Путин после прошедших президентских выборов обсудил с членами своего избирательного штаба вызовы нового президентского срока. Глава государства во время разговора подчеркнул необходимость решения задач СВО на Украине, укрепления обороноспособности и Вооруженных сил страны.

Ранее Путин призвал обращать особое внимание на безопасность в образовательных учреждениях.