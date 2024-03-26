Лукашенко объяснил отказ террористов из «Крокуса» от побега в Белоруссию

Террористы, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, не выбрали путь в Белоруссию при побеге, так как в республике давно приняты повышенные меры безопасности, а также осуществляется активное взаимодействие между спецслужбами Белоруссии и России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

«Были приняты особые меры безопасности [внутри республики], на уровне спецслужб [России и Белоруссии] действовали по заранее определенному алгоритму. В том числе и по этой причине террористы не решились ехать в Белоруссию, а двинулись к Украине», — говорится в публикации агентства.

При этом Лукашенко позитивно оценил взаимодействие с российской стороной. По его мнению, операция по задержанию главных обвиняемых, проведенная в Брянской области, была организована и выполнена очень солидно.

«Ведь взаимодействие белорусов и россиян дорогого стоит», — добавил белорусский лидер, отвечая на вопросы журналистов о взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным по расследованию теракта в Подмосковье.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. По версии следствия, четверо вооруженных мужчин перед выступлением группы «Пикник» начали стрельбу по посетителям в фойе, а затем продолжили нападение внутри концертной площадки. Позже в здании начался пожар, для поджога использовался бензин.

Преступники пытались скрыться с места преступления на автомобиле Renault белого цвета. Их задержали утром 23 марта на территории Брянской области. Всего по делу пока проходят восемь фигурантов: четверо исполнителей, непосредственно участвовавших в нападении, трое — из-за сделки по продаже автомобиля для преступления, и один подозреваемый — в связи со сдачей в аренду квартиры для подготовки теракта.

Ранее Путин рассказал о ходе следствия по делу о теракте в «Крокусе».