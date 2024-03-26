В Сыктывкаре младенец получил переломом теменной кости из-за падения с дивана

Младенец из Сыктывкара получил серьезные травмы после падения с дивана. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на врачей КРДКБ.

Известно, что рядом с новорожденной родителей не было. В момент инцидента отец готовил для ребенка специальную смесь.

В результате девочка упала с дивана. Приехавшие на место медики диагностировали у младенца черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом теменной кости. Новорожденная находится в отделении нейрохирургии.

До этого в Петербурге ребенка госпитализировали с кровоточащей раной после операции, сделанной на дому. Манипуляцию проводил врач, но спустя некоторое время после вмешательства рана продолжала кровоточить. Врачи оказали младенцу всю необходимую помощь.

Ранее в Свердловской области двухлетняя девочка отравилась наркотиками сожителя матери.