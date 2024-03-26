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ФСБ призвала граждан бдительно реагировать на телефонные угрозы

ЦОС ФСБ призвал граждан к бдительности после теракта в «Крокус Сити Холле»

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Shutterstock

Центр общественных связей ФСБ России призвал граждан бдительно реагировать на телефонные угрозы терактов после атаки на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, ФСБ обратилась к родителям с просьбой разъяснить своим детям важность невступления в разговоры или переписку с провокаторами, призывающими к совершению терактов или иным противоправным действиям.

При появлении любой подозрительной информации обращайтесь в правоохранительные органы.

О способах связи с ФСБ можно узнать здесь.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

26 марта россиянам рассказали, как защитить подростка от вербовки в соцсетях.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта в Барнауле.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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