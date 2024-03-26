ФСБ призвала граждан бдительно реагировать на телефонные угрозы

Центр общественных связей ФСБ России призвал граждан бдительно реагировать на телефонные угрозы терактов после атаки на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, ФСБ обратилась к родителям с просьбой разъяснить своим детям важность невступления в разговоры или переписку с провокаторами, призывающими к совершению терактов или иным противоправным действиям.

При появлении любой подозрительной информации обращайтесь в правоохранительные органы.

О способах связи с ФСБ можно узнать здесь.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

26 марта россиянам рассказали, как защитить подростка от вербовки в соцсетях.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта в Барнауле.