В Петербурге знакомый отца надругался над его четырехлетней дочерью

В Петербурге мужчину обвинили в изнасиловании четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, отец ребенка встретил своего 35-летнего знакомого на улице случайно. В результате родитель пригласил подозреваемого в гости, на день рождения жены. Находясь в гостях у пары, мужчина изнасиловал их дочь. Другие подробности не уточняются.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», после празднования мужчина остался у пары. Ночью родители зашли к ребенку, чтобы убедиться, что девочка спит, но в итоге заметили младшего члена семьи со своим знакомым.

Сообщается, что отец девочки ударил мужчину и после этого обратился в полицию.

Ранее в Петербурге мужчину задержали за изнасилование 12-летней девочки в подъезде.