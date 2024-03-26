Психолог объяснила, как правильно поддерживать пострадавших при теракте

Людям, которые хотят помочь пострадавшим во время теракта и поддержать их, важно обеспечить им заботу и ощущение безопасности. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая филиалом «Телефон неотложной психологической помощи» Любовь Терневская.

Помимо этого, она рекомендует не оставлять их одних, потому что в одиночестве люди наиболее подвержены возникновению тревоги. Важно давать им возможность выговориться, добавила эксперт.

«Нужно быть готовым к тому, что человек может говорить о произошедшей с ним трагедии много и даже надоедать этим. В том случае, если возникает паническая реакция, лучше обратиться к неврологу для получения медикаментозной помощи. Также можно пройти курс реабилитации у психолога», — отметила Терневская.

Психолог советует избегать формулировок «все прошло, ты уже дома в безопасности», «успокойся» и подобных, потому что они будут обесценивать переживания пострадавших.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

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