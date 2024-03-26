СК просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета России об аресте восьмого фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда агентству пояснили, что речь идет об Алишере Касимове, которого подозревают в нападении на «Крокус Сити Холл».

25 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу пятого, шестого и седьмого фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Исроила Исломова, его сыновей Аминчона и Диловара.

До этого Басманный суд отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что соучастники террористов предоставили им квартиру и автомобиль.