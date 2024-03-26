В Свердловской области на Кольцовском тракте произошло серьезное ДТП

В Свердловской области произошло ДТП с участием иномарки. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на восьмом километре Кольцовского тракта. По предварительной информации, водитель на машине марки Toyota столкнулся со стоявшей на левой полосе «Газелью».

Во время инцидента пострадал мужчина за рулем Toyota. Медикам спасти мужчину не удалось.

На данный момент идет расследование. Сотрудники ГИБДД проводят все необходимые мероприятия.

Специалисты напомнили водителям о необходимости быть более внимательными на дорогах, не садиться за руль в утомленном состоянии и соблюдать скоростной режим.

Ранее в Ульяновской области шестерых человек направили в больницу из-за ДТП с маршруткой.