В соцсетях Соловьева закрыли комментарии из-за постов жителей Белгорода

В группе Соловьев LIVE в VK закрыли комментарии после того, как телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто говорит о проблемах в Белгородской области из-за постоянных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Жители Белгорода начали массово писать в группе телеведущего. Они приглашали его пройтись по городу без бронежилета, провести в городе эфир и в конце концов извиниться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самый последний пост в группе комментировать нельзя изначально, под старыми постами комментарий также оставить нельзя.

«Видимо, не выдержали праведного гнева белгородцев и закрыли от греха», — резюмировал Telegram-канал журналистки Ксении Собчак.

Поводом для негодования жителей Белгорода и одноименной области стало то, что телеведущий в эфире своей программы назвал «тварями» людей, которые говорят, что федеральные власти забыли о Белгороде.

26 марта в 7:00 по московскому времени системы ПВО сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в Белгородской области, сообщало Минобороны России.

До этого в военном ведомстве сообщали, что в ночь на 26 марта военные РФ предотвратили атаку ВСУ по объектам на территории Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Белгород и одноименная область регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. Российский регион граничит с Харьковской областью Украины. Также с середины марта российские военные пресекают попытки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) при поддержке Киева прорваться на территорию страны в Белгородскую область.

Ранее в Белгородской области пожарные пострадали при обстреле ВСУ.