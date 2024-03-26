При обрушении моста в Балтиморе в воду могли упасть люди

В американском Балтиморе при обрушении моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта в воду могли упасть люди. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местное отделение полиции.

По данным правоохранителей, сообщение об обрушении моста поступило в полицию Балтимора в 01:35 часов по местному времени (08:35 часов мск). Как заявил следователь полиции города Никки Феной, в результате обрушения моста в воду могли упасть рабочие.

До этого телеканал Fox Baltimore сообщал, что мост Key Bridge в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился после того, как в одну из его опор врезался контейнеровоз. В результате инцидента конструкции моста обрушили в реку Патапско.

К месту происшествия были направлены аварийно-спасательные службы, в том числе береговая охрана и пожарная часть. Движение в районе моста полностью перекрыто, объезд осуществляется через соседний тоннель или через город.

Ранее часть железнодорожного моста обрушилась в Казахстане во время движения грузового состава.