В Петербурге шестиклассника задержали за поджог на ж/д станции

В Петербурге 14-летнего подростка подозревают в поджоге релейного шкафа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Выборгском районе, недалеко от станции Удельная. Огонь быстро потушили, на график поездов это не повлияло.

По версии правоохранителей, школьник работал вместе с 20-летним знакомым, обоих уже задержали. Помимо этого, специалисты провели обыск у подозреваемых дома. Там нашли 19 сим-карт, четыре телефона, весы и неизвестное вещество.

Известно, что 14-летний подозреваемый состоял на учете в ПДН из-за плохого поведения.

Ранее в Саратовской области двоих студентов отправили в колонию за попытку диверсии на ж/д.