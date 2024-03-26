Россиянам рассказали, что нужно делать при отсутствии в клинике нужного врача

Если человек не смог получить медпомощь в поликлинике по месту жительства из-за того, что в ней не оказалось нужного специалиста, то его должны направить в другое медучреждение, обслуживающее по ОМС. Также пациента могут попросить сходить на прием в частную клинику, а стоимость услуг за него компенсировать, заявил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский Общественной Службе Новостей.

Так как медпомощь должна предоставляться гражданам РФ по закону, на невозможность получить ее следует реагировать в правовом уровне, подчеркнул эксперт. Так, если человеку не оказали помощь из-за того, что в клинике нет нужного специалиста, необходимо написать заявление на имя главврача. В клинике на документе должны поставить штамп принятия, после чего он станет доказательством непредставленных медицинских услуг.

Если после отказа в услуге руководство не направило пациента в другое учреждение, следует идти в частный центр, а затем предъявлять расходы клинике по прописке, отметил Саверский.

«В принципе, они обязаны будут эти деньги возместить», — подчеркнул он.

Непрофильные врачи не должны лечить человека, если требуется вмешательство узкого специалиста, подчеркнул глава Лиги защитников пациентов. К примеру, терапевт не может заменить офтальмолога или невролога. При несоблюдении этого требования медикам грозит наказание вплоть до уголовного преследования, заключил он.

Напомним, в России призывают отменить уголовное наказание за врачебную ошибку, заменив его административным. Председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов считает, что медики зачастую не виноваты в последствиях лечения, поэтому практики их уголовного преследования нет в других странах.

Ранее Саверский назвал лекарства, ушедшие из РФ и не имеющие аналогов.