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Врач рассказал, как справиться с нарушениями сна после тревожных новостей

Врач Бузунов: спорт поможет справиться с бессонницей из-за тревожных новостей

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Shutterstock

Людям, которые сталкиваются с нарушениями сна из-за тревожных новостей, стоит резко ограничить просмотр информационных программ и новостных лент в социальных сетях. Об этом kp.ru рассказал врач-сомнолог, д.м.н., профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ Роман Бузунов.

«Соблюдайте правило: один раз в сутки, утром, в течение 15 минут посмотрите выпуск новостей или почитайте (послушайте) один источник, которому вы доверяете. Все. Вечером, тем более перед сном, информканалы под запретом», — сказал эксперт.

Кроме того, он советует на время исключить из своего рациона кофеинсодержащие напитки и продукты (кофе, чай, шоколад), потому что они выступают в качестве возбудителей нервной системы. Стоит также больше гулять и регулярно заниматься аэробными физнагрузками, например бегать, плавать, заниматься на тренажерах. Если эти способы не помогают, важно обратиться к врачу, заключил Бузунов.

Специалист по физиологии сна из Королевского колледжа в Лондоне Гай Медоуз до этого рассказал, что отход ко сну и пробуждение в одно и то же время — важнейший фактор качества сна. Продолжительность ночного отдыха при этом имеет второстепенное значение.

Ранее врач объяснил, как справиться со страхом темноты у ребенка.

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