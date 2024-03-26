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Baza назвала проблему при поиске останков под завалами сгоревшего «Крокуса»

Baza: под завалами «Крокуса» могут быть останки нескольких десятков человек

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Под завалами зрительного зала «Крокуса» могут оставаться останки нескольких десятков человек. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, опознать останки будет тяжело из-за высокой температуры в эпицентре пожара — под завалами иногда находят максимум человеческие зубы, тогда как остальные фрагменты тел сгорели дотла.

На данный момент точное количество тел, которые остались под завалами, неизвестно. Однако, по последним данным Baza, число пострадавших увеличилось до 361 человека.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Вечером 25 марта президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсудил теракт. Он согласился, что нападение было совершено «руками радикальных исламистов», однако президент вновь заявил об «украинском следе».

Четырем непосредственным участникам нападения предъявлено обвинение по статье о теракте. В ночь на 25 марта Басманный суд арестовал их до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение. Следствие также проверяет возможность нарушения требований пожарной безопасности в «Крокусе».

Сотрудник ГИБДД рассказал о погоне за террористами из «Крокуса»

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