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В Подмосковье мужчина с ножом напал на двоих человек

В Подмосковье мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб

В Подмосковье два человека попали в больницу после нападения в киберклубе. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано Фрязино».

Инцидент произошел в компьютерном клубе на улице Школьная. На кадрах с места инцидента можно заметить, как компания молодых людей стоит около входа. В какой-то момент они видят приближающегося мужчину и начинают заходить внутрь.

В результате человек напал на одного из них с ножом и зашел в помещение. Сам пострадавший бросился бежать.

Медики госпитализировали двоих человек в тяжелом состоянии. Полиция задержала подозреваемого, на данный момент он беседует с правоохранителями.

Ранее в Ленобласти житель коммуналки ранил ножом двух подростков.

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