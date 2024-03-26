В Подмосковье мужчина с ножом напал на двоих человек

В Подмосковье два человека попали в больницу после нападения в киберклубе. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано Фрязино».

Инцидент произошел в компьютерном клубе на улице Школьная. На кадрах с места инцидента можно заметить, как компания молодых людей стоит около входа. В какой-то момент они видят приближающегося мужчину и начинают заходить внутрь.

В результате человек напал на одного из них с ножом и зашел в помещение. Сам пострадавший бросился бежать.

Медики госпитализировали двоих человек в тяжелом состоянии. Полиция задержала подозреваемого, на данный момент он беседует с правоохранителями.

Ранее в Ленобласти житель коммуналки ранил ножом двух подростков.