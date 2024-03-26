Город-побратим Красногорска в ФРГ отправит письмо в связи с терактом

Немецкий город-побратим Красногорска Хехштадт-ан-дер-Айш готовит письмо с соболезнованиями городу и Московской области в связи с терактом. Об этом заявил житель города из Германии Клаус Штриенц, который работал в РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что Штриенц неоднократно был в Красногорске, и он продолжает поддерживать контакты.

«Ассоциация «Круг друзей Хехштадта — Красногорска» готовит письмо соболезнования жителям Московской области и, в частности, Красногорска», — заявил Штриенц.

До этого сообщалось, что представители руководства КНДР посетили российское посольство в Пхеньяне и выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокусе». По данным агентства, для выражения соболезнований посольство посетили «ключевые представители» Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), министерства обороны и МИД. В частности, на церемонию пришли министр обороны Кан Сун Нам, глава МИД Чхве Сон Хи, секретарь ЦК ТПК и зампред Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон, секретари ЦК ТПК Чо Ён Вон и Ли Иль Хван. Они возложили венки в месте проведения церемонии прощания.

Ранее члены Совета безопасности ООН «строжайшим образом осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске 22 марта 2024 года».