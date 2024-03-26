Медведи на Камчатке начали выходить из берлог

На Камчатке был зафиксирован первый случай выхода медведя из спячки в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Запечатленный на видео в Южно-Камчатском федеральном заказнике медведь, покинувший берлогу после зимнего сна, был замечен за трапезой, поедая павшего одичалого коня. Встреча инспекторов с медведем произошла неподалеку от кордона «Прибрежный» на берегу Охотского моря. По сообщению пресс-службы, конь, вероятно, пал еще осенью. Небольшой табун одичалых лошадей обитает в этом районе.

До начала летнего сезона, когда появляется много травы, рыбы и ягод, медведи часто питаются падалью. Например, на побережье они употребляют павших морских млекопитающих и даже ракообразных, моллюсков и рыбу, выброшенные на берег после штормов.

На территории Южно-Камчатского заказника обитает около 1 тысячи бурых медведей, а на всей Камчатке их численность составляет примерно 24 тысячи. Обычно в апреле начинается массовый выход медведей из спячки, но иногда отдельные особи просыпаются уже в конце марта.

Самкам с медвежатами, которых называют сеголетками, приходится выходить из берлог в начале мая — самыми последними.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.