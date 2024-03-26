Ракетная опасность в Белгороде продлилась 40 минут

МЧС Белгородской области сообщило в Telegram-канале, что в столице региона отменили ракетную опасность.
«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — говорится в публикации.
Тревога была объявлена в 3:22 по мск, сообщение об ее отмене опубликовано в 4:01.
25 марта дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в Белгородском районе. До этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что из-за участившихся обстрелов необходимо сократить в городе число машин, которые находятся на открытых территориях.
Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.