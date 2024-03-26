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Бастрыкин сообщил о восстановлении хронологии теракта в «Крокусе»

Бастрыкин заявил, что восстановлена хронология теракта в «Крокус Сити Холле»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Расследование теракта в «Крокус Сити Холле» было успешно завершено Следственным комитетом Российской Федерации. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о восстановлении хронологии событий на встрече с президентом Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Мы установили полную последовательность происходивших событий», — подчеркнул он.

Согласно данным следствия, 22 марта в 19:54 четверо преступников на автомобиле Renault прибыли к зданию «Крокус Сити Холл», где начали ожидать посетителей. В 19:58 террористы, вооруженные автоматическим оружием, начали стрельбу по гостям, находившимся на улице. Затем они вошли в зал и продолжили атаку на всех присутствующих.

«Используя бензин из пластиковых бутылок, они подожгли помещение и покинули его в 20:11, — добавил Бастрыкин. — Предварительные результаты показывают, что теракт был тщательно спланирован».

Атака длилась 17 минут, после чего нападавшие попытались скрыться, сбив пешеходов на своем автомобиле. Двое детей получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

Все злоумышленники были задержаны в Брянской области по пути к российско-украинской границе.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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