Эксперты рассказали, когда успокоится геомагнитная обстановка

Геомагнитная обстановка на Земле вернется в норму 28-29 марта, если вспышек на линии Солнце — Земля не произойдет. Об этом сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), передает РИА Новости.

Мощная магнитная буря случилась на Земле 23 марта.

«Окончательного успокоения геомагнитной обстановки можно ожидать во второй половине недели, 28–29 марта, если на Солнце не произойдет новых событий в геоэффективной зоне», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что солнце обрушило на Землю мощнейшую геомагнитную бурю с 2017 года, последовавшую за двойной вспышкой самой сильной категории X, случившейся 23 марта. Согласно данным астрономических наблюдений, магнитуда двойного взрыва на Солнце составила 1,1. Он запустил в космос массивное облако плазмы и радиации — корональный выброс массы (КВМ). Оно врезалось в магнитное поле нашей планеты, на время его ослабив. На пике геомагнитная буря достигла статуса G4 — предпоследнего по шкале силы.

Ранее астрономы зафиксировали на Меркурии рентгеновские полярные сияния после солнечной вспышки.