Песков рассказал об изменениях в графике Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что график Владимира Путина существенно изменился в связи со специальной военной операцией. У главы государства давно произошла «внутренняя мобилизация, а военный аспект стал давно частью его рабочего дня. Слова Пескова приводят «Аргументы и факты».

По словам Пескова, после того, как Запад стал участником конфликта на Украине спецоперация стала войной.

«А у президента эта внутренняя мобилизация уже давно произошла. Военный аспект стал неотъемлемым куском его рабочего дня. Не скажу, что он ночами не спит, но спит мало. График у президента весьма и весьма насыщенный», — сообщил Песков.

До этого в министерстве иностранных дел Германии заявили, что приняли к сведению слова Пескова о том, что на Украине ведется война из-за действий стран Запада.

При этом Песков сообщил, что проводимая Россией спецоперация по факту стала для нее войной после того, как в конфликте начал участвовать коллективный Запад. Песков также ответил на вопрос о том, что ранее за характеристику СВО как войны некоторые россияне были привлечены к ответственности. По его словам, пацифисты использовали слово «война» в абсолютно ином контексте.

Ранее в Кремле заявили, что СВО переросла в войну из-за Запада.