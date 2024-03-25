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На Западе сделали неприятное для Украины заявление

WSJ: украинцы потеряли уверенность в том, что могут отвоевать территории РФ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Уверенность украинцев в возможность отвоевания территорий пропала, пишет газета Wall Street Journal.

«Провал крупного украинского контрнаступления в прошлом году, когда Киев потерял десятки тысяч военнослужащих, ослабил уверенность украинцев в том, что они сумеют освободить потерянные территории, поскольку видят, как истощается их живая сила», — говорится в сообщении издания.

Авторы материала уверены, что вместе с нехваткой боеприпасов придет и нехватка живой силы — это самая большая проблема на нынешний день. Так, в прошлом году президент страны Владимир Зеленский уволил всех начальников местных военкоматов после серии коррупционных скандалов, однако сотни тысяч мужчин явились на регистрацию в рамках призыва.

До этого сообщалось, что власти Украины готовят к принятию законопроект, который упразднит для граждан категорию «ограниченно годных» к военной службе.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины хотят освободить от мобилизации 70% сотрудников правоохранительных органов.

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