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В квартире обвиняемых нашли инструменты подготовки к теракту в «Крокусе»

Бастрыкин: в квартире обвиняемых обнаружили инструменты подготовки к теракту

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Максим Блинов/РИА Новости

В квартире обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» были найдены инструменты, использовавшиеся для подготовки к нападению на концертный зал. Об этом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил во время совещания у президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов провели свыше 200 осмотров, обысков и выемок, в ходе которых они изъяли более 1000 различных предметов, имеющих значение для расследования. При обыске в квартире, в которой жили обвиняемые, помимо следов их рук, обнаружили фрагменты ткани и инструменты, использовавшиеся при подготовке к теракту. В машине участников нападения нашли пистолет ПМ без патронов и магазин от автомата Калашникова с 30 патронами, рассказал глава СК.

Он добавил, что по всем изъятым предметам и находкам назначили 90 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические и баллистические.

25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что окончательной версии причин теракта в «Крокус Сити Холле», в том числе подробностей о причастности ИГИЛ (организация запрещена в России), пока нет.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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