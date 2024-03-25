Соучастники террористов предоставили им квартиру и автомобиль

Трое соучастников исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» предоставили участниками нападения квартиру и машину, а также занимались перевозкой денег. Об этом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил во время совещания у президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

Глава СК напомнил, что еще три фигуранта дела о теракте были задержаны.

«Они предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства», — сказал он.

25 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу пятого, шестого и седьмого фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Исроила Исломова, его сыновей Аминчона и Диловара.

До этого Басманный суд отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».