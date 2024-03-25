Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число погибших в «Крокусе» выросло до 139 человек

Бастрыкин: число погибших в «Крокусе» выросло до 139 человек, опознаны 75

Число погибших в «Крокусе» выросло до 139 человек, опознаны 75. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС.

«В результате нападения погибло 139 человек, из них сегодня опознано 75. Среди погибших — трое детей. Опознания погибших продолжаются», — говорится в сообщении.

Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.

Тем временем на сайте специалисты МЧС России опубликовали обновленный список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшем вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Документ с поименным указанием 85 фамилий доступен на официальном ресурсе ведомства.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» заявил о своей невиновности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами