Число погибших в «Крокусе» выросло до 139 человек, опознаны 75. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС.

«В результате нападения погибло 139 человек, из них сегодня опознано 75. Среди погибших — трое детей. Опознания погибших продолжаются», — говорится в сообщении.

Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.

Тем временем на сайте специалисты МЧС России опубликовали обновленный список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшем вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Документ с поименным указанием 85 фамилий доступен на официальном ресурсе ведомства.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» заявил о своей невиновности.