Стало известно, какая страна заменила европейские поставки лекарств в Россию

Лекарственные препараты, произведенные в европейских фармацевтических компаниях, в России удалось заменить аналогами из дружественных стран, в том числе из Индии, рассказал гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, индийские фармкомпании производят качественные дженерики, способные полностью заместить европейские поставки.

Многие лекарства легко заменить, используя то же самое действующее вещество, пояснил эксперт.

«Вся мировая фармацевтика находится на высоком уровне. Да, периодически попадаются некачественные препараты. Но это относится не к какой-либо компании, стране, а к конкретному производству», — подчеркнул он в беседе с НСН.

Благодаря активному импортозамещению аптеки в России стабильно снабжаются лекарствами, почти все препараты, исчезнувшие из-за санкций, удалось заменить, отметил Шуляк. При этом он признал, что импортозамещение — это длительный процесс, поэтому за полтора-два года российские производители не могут наладить выпуск всех лекарств, которые раньше поставлял Запад.

В целом лекарства исчезали из аптек и до начала спецоперации и ухода их РФ западных компаний, однако они всегда замещаются подчеркнул глава DSM Group.

«Там, где пациент не может обойтись без конкретных препаратов, врач должен подобрать аналог», — заключил Шуляк.

Напомним, в Лиге защитников пациентов до этого заявили о жалобах пациентов на отсутствие аналогов ушедших из РФ лекарственных препаратов. В их числе – «Тафен назаль», «Метипред» и «Оземпик».

Ранее эксперты сообщили, что сырье для производства лекарств в России за год подорожало на 26%.