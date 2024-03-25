В Финском заливе сел на мель теплоход под флагом Либерии

В Финском заливе около Кронштадта сел на мель теплоход, следующий под флагом Либерии. Об этом заявила пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО, сообщает «Фонтанка».

В дежурную часть Санкт-Петербургского отдела МВД России поступила информация об иностранном теплоходе, севшем на мель на территории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», отметили в ведомстве.

Сотрудники транспортной полиции подчеркнули, что контейнеровоз сел на мель между буями на южной кромке Кронштадтского корабельного фарватера у «Большого порта Санкт-Петербург».

До этого сухогруз «Генрих Гасанов», направлявшийся в иранский порт Амирабад, сел на мель на 150,4-м км Волго-Каспийского морского канала.

В октябре стало известно, что турецкий сухогруз Kafkametler столкнулся с миной.

Ранее на торговом судне вблизи дунайского рукава Сулина в Черном море произошел взрыв.