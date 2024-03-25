Эксперт назвал главное правило безопасности на крупных мероприятиях

Чтобы обезопасить себя во врем посещения крупных массовых мероприятий в каком-либо здании, следует заранее выяснить, где находятся запасные выходы. Такой совет россиянам дал главный редактор газеты «Спецназ России» Павел Евдокимов.

«Чтобы обезопасить себя, нужно заранее посмотреть, где есть запасной выход и пути отхода на случай, если что-то произойдет, чтобы покинуть здание», — заявил Евдокимов в беседе с телеканалом «360».

Также он подчеркнул важность действий по обеспечению соответствующих мер, подчеркнув, что для этого требуются лицензированные сотрудники службы безопасности.

Напомним, власти намерены усилить безопасность в российских торговых центрах с помощью привлечения вооруженной охраны на входах.

Российским полицейским ранее призвали раздать оружие на постоянное ношение.