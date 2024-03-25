Названы продукты, которые чаще всего приводят к пищевому отравлению

Суши, сашими, роллы и блюда из сырого мяса являются одними из тех продуктов, которые чаще всего приводят к пищевому отравлению. Об этом Life рассказала диетолог-консультант, эксперт в области здорового питания Кристина Войт.

По ее словам, это происходит из-за несоблюдения норм при их приготовлении, а также из-за того, что такие продукты тяжелее усваиваются организмом. Эксперт призывает особенно опасаться заведений с огромным меню, где есть все популярные блюда — пицца, роллы, паста, хинкали и так далее.

«Иногда там же, где готовятся роллы, нарезаются ростбиф для салата, овощи — и все эти бактерии смешиваются. Самое опасное — это тряпки, которыми протирают нож при нарезке продуктов. Так можно и кишечную палочку унести из кафе. Также огромный вопрос к транспортировке рыбы, пока она ехала в ресторан и что она «привезла» бактериального по дороге», — пояснила Войт.

Кроме того, к отравлению часто могут приводить кисломолочная продукция, а также зелень и орехи. Последние специалист советует замачивать в воде и промывать несколько раз, чтобы избавиться от грязи и личинок. Искусственный сахар и химические добавки в покупных соусах также могут приводить к отравлению. Последний продукт в списке — грибы. Диетолог отметила, что без тщательной обработки они могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что отсутствие привычки мыть руки перед приготовлением еды может привести к пищевому отравлению. Она пояснила, что на руках содержится большое количество бактерий, вирусов и других микроорганизмов, которые при попадании в организм могут вызвать различные инфекционные заболевания.

Ранее сообщалось, что в новосибирском детском саду выявили случаи сальмонеллеза.