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Диетолог развеяла мифы о быстром и медленном метаболизме

Диетолог Журавлева: лекарства, питание и спорт никак не влияют на метаболизм

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Метаболизм – это ключевой процесс в организме, который определяет скорость сжигания калорий и получения энергии из пищи. Даже два внешне одинаковых человека одного возраста, ведущих схожий образ жизни, имеют разный метаболизм, так как он зависит от генетики и никак не связан с питанием и тренировками, а также не является гарантией стройного тела, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.

«Это связано с таким значением, как BMR – базовый уровень метаболизма – по сути, это количество энергии, которая необходима организму для поддержания своих основных функций», – объяснила Журавлева.

BMR обусловлен генетикой, отличаться у двух людей он может на 300 калорий.

«Те, кому не повезло, завидуют им и пытаются разными способами сделать так, чтобы остановить рост своего веса: делают какие-то упражнения, пьют лекарства или активно занимаются спортом. Вы удивитесь, но ничего из этого никак не влияет на метаболизм», – заявила диетолог.

Во многом показатели метаболизма зависят от размера тела и клеточной массы, а также от пола – у женщин в стадии покоя BMR на 3% ниже, чем у мужчин, а также зависит от цикла.

Однако важно, что люди с ожирением не имеют более низкий уровень метаболизма – по словам Журавлевой, это миф. Исследования ученых его давно опровергли – исходя из их выводов, у «больших» людей ВMR даже выше.

«Идея о том, что люди могут набирать вес, несмотря на низкий калорийный прием, не соответствует действительности», – заверила специалист, подчеркнув, что вес люди набирают из-за большего количества потребляемых калорий.

Напомним, врачи также подчеркивают, что медленный метаболизм не вызывает ожирение. Чаще причина кроется в том, что люди тратят мало времени на обычную рутинную физическую нагрузку.

Диетолог ранее рассказала, какое питание улучшит когнитивные функции мозга.

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