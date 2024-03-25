Названо имя террориста, намеренно сбившего ребенка у «Крокуса»

Автомобилем Renault, на котором террористы пытались скрыться после нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл», управлял Далерджон Мирзоев. Об этом в своем Telegram-канале сообщают «Известия», со ссылкой на источники.

По информации одного из них, именно Мирзоев после террористической атаки намеренно сбил ребенка возле концертного зала.

Накануне Далерджон Мирзоев, которого Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая, полностью признал вину. Трое других обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл» — Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни — также были арестованы.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее родственник террориста рассказал о его поведении незадолго до стрельбы в «Крокусе».