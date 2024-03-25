Россиянам рассказали, как справиться с травматическим стрессом

Травматический стресс, вызванный такими событиями, как теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», может привести к обострению хронических заболеваний, повышенной тревожности, бессоннице и проблемам с концентрацией внимания. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач психиатр-психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Надежда Панова. Чтобы справится с тревогой, по ее словам, важно проговаривать свои чувства и реже просматривать новости.

«Нельзя оставаться со стрессом один на один — обратитесь за помощью и поддержкой к родственникам, друзьям, коллегам, любым людям, с которыми у вас сложились доверительные, принимающие отношения. Говорите с ними о том, что чувствуете», — сказала врач.

Она также посоветовала сместить фокус внимания с трагических событий на собственную жизнь — домашние дела, здоровье, работу, хобби и т.д.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта. На следующий день их заключили под стражу.

Ранее в Турции назвали предполагаемую причину для теракта в Подмосковье.