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В Петербурге компания устроила драку со стрельбой около ТЦ

В Петербурге неизвестные устроили потасовку со стрельбой около ТЦ «Пик»

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Телеграм-канал Mash на Мойке

В Петербурге неизвестные открыли стрельбу рядом с торговым центром. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в ТЦ «Пик», недалеко от станции метро «Сенная площадь». На кадрах заметно, как несколько мужчин устроили драку. Во время потасовки один из участников достал пистолет и выстрелил, но никто не пострадал.

После разборок компания скрылась с места на автомобилях. На месте правоохранители нашли гильзу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент участников конфликта ищут.

Ранее в Ленобласти водитель выстрелил мужчине в ногу из-за парковочного места.

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