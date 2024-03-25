Врач объяснил, как справиться со страхом темноты у ребенка

Чтобы помочь ребенку справиться со страхом темноты, необходимо на доступном для него уровне выяснить, чего именно он боится. Затем нужно вместе найти способ нивелировать страх. Такой совет в беседе с РИАМО дал детский психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш.

«Справиться с боязнью темноты поможет успокаивающая атмосфера перед сном. Можно почитать ребенку сказки или рассказать добрые истории из своего детства. Желательно, чтобы истории учили храбрости. Также успокоиться перед ночным отдыхом помогут свежий воздух (комнату нужно проветрить) и стакан теплого молока», — сказал врач.

Он также посоветовал следовать строгому распорядку дня, чтобы ребенок ложился спать в одно и то же время. Кроме того, по его словам, важно максимально сократить использование гаджетов перед сном.

До этого эксперты отмечали, что здоровый и крепкий сон ребенка можно обеспечить только при полной темноте. По словам педиатров, особенно важно обеспечивать благоприятные условия новорожденным детям, потому что это повлияет на их восприятие сна во взрослом возрасте, а также избавит от страха монстров.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (United Kingdom National Health Service) предупредили молодых родителей, что неправильное укладывание в кровать младенцев грозит негативными последствиями, вплоть до летального исхода.