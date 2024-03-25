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Врачи ХМАО удалили женщине опухоль весом с пятилетнего ребенка

В ХМАО медики удалили женщине 15-килограммовую опухоль

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Pixabay

Жительнице Сургута удалили опухоль весом более 15 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба Сургутской окружной клинической больницы.

Женщина обратилась в больницу после того, как заметила существенное увеличение живота. Во время исследований у россиянки обнаружили доброкачественную опухоль яичника. Новообразование приросло к тонкой и толстой кишке.

«Образование заняло всю брюшную полость от малого таза до диафрагмы», – сообщили в больнице.

Операция длилась больше двух часов. Хирургам удалось успешно удалить крупную опухоль и сохранить функции органов.

После операции у пациентки осложнений не наблюдалось. На данный момент женщина находится в стационаре.

Ранее в Новгороде женщине удалили 40-литровую опухоль яичника.

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