Врачи ХМАО удалили женщине опухоль весом с пятилетнего ребенка

Жительнице Сургута удалили опухоль весом более 15 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба Сургутской окружной клинической больницы.

Женщина обратилась в больницу после того, как заметила существенное увеличение живота. Во время исследований у россиянки обнаружили доброкачественную опухоль яичника. Новообразование приросло к тонкой и толстой кишке.

«Образование заняло всю брюшную полость от малого таза до диафрагмы», – сообщили в больнице.

Операция длилась больше двух часов. Хирургам удалось успешно удалить крупную опухоль и сохранить функции органов.

После операции у пациентки осложнений не наблюдалось. На данный момент женщина находится в стационаре.

Ранее в Новгороде женщине удалили 40-литровую опухоль яичника.