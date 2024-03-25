В Минздраве Подмосковья рассказали о работе медиков во время теракта в «Крокусе»

Первая бригада скорой помощи приехала к зданию «Крокус Сити Холл» через четыре минуты после поступления вызова. Об этом сообщили в Минздраве Московской области, пишет ТАСС.

Всего на месте трагедии работали около 70 бригад: 54 бригады Московской областной станции скорой помощи, а также 15 бригад территориального центра медицины катастроф. Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк добавил, что медики оперативно наладили взаимодействие с экстренными службами Москвы.

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал обновленный список госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле». С ним можно ознакомиться на сайте ведомства. К середине дня 25 марта в списке числятся 76 человек.

22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы и начался крупный пожар, который уничтожил концертный зал. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Венгрия призвала к международному взаимодействию в борьбе с терроризмом.