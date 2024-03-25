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Пожарные спасли собаку с застрявшей в автомобильном колесе головой

UPI: в США спасатели помогли собаке, у которой застряла голова в колесе машины

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Franklinville Volunteer Fire Company/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США пожарные освободили собаку, у которой застряла голова в автомобильном колесе, пишет издание UPI.

Как рассказали спасатели из Нью-Джерси, им позвонили хозяева собаки, сообщив о случившемся. По словам владельцев, питомец бегал на заднем дворе дома, когда увидел брошенное автомобильное колесо. Видимо, зверя заинтересовало, что лежит в шине, и он просунул в нее голову. Однако выбраться обратно уже не смог и оказался в ловушке.

Сначала спасатели пытались спасти собаку, использовав воду, масло и мыло. Они предполагали, что такой прием сработает и животное сможет вытащить голову. Когда стало понятно, что это невозможно, пожарные достали специальный инструмент и распилили колесо.

«Собака не пострадала и чувствует себя хорошо», — говорится в заявлении.

Ранее спасатели помогли cкунсу с застрявшей головой в банке из-под арахисовой пасты.

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