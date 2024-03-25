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Власти объявили о приостановке работ внутри шахты на руднике «Пионер»

В Приамурье на руднике «Пионер» приостановили работы внутри шахты

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Телеграм-канал Василий Орлов

Работы внутри шахты на руднике «Пионер» в Амурской области приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Власти пояснили, что решение связано с угрозой безопасности спасателей.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Со временем спасатели получили возможность безаварийной работы на руднике — для этого была возведена перемычка высотой 4,5 м и шириной 4 м.

Спасатели смогли продвинуться внутрь завала на 220 метров, но 25 марта разведка рудника показала, что он с высокой вероятностью затоплен.

Ранее в Амурской области возбудили уголовное дело после обрушения шахты на руднике.

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