В Амурской области возбудили уголовное дело после обрушения на шахте

В Амурской области возбуждено уголовное дело о халатности после обрушения на шахте «Пионер». Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

«В Амурской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности. Прокуратура региона провела проверку в связи с обрушением породы в шахте рудника «Пионер» АО «Покровский рудник» в Зейском муниципальном округе», — сказано в сообщении.

До этого следователи задержали управляющего директора рудника «Пионер» по подозрению в нарушении требований безопасности.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Со временем спасатели получили возможность безаварийной работы на руднике — для этого была возведена перемычка высотой 4,5 м и шириной 4 м.

25 марта разведка рудника показала, что он с высокой вероятностью затоплен.

Ранее спасатели смогли продвинуться внутрь завала на руднике в Приамурье на 220 метров.