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Россияне массово поддержали акцию «Крокус Памяти»

Акция «Крокус Памяти» объединила миллионы россиян

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«Росдетцентр»

Школьники и студенты по всей России 25 марта присоединились к акции «Крокус Памяти» в рамках урока «Разговоры о важном», сообщает пресс-служба акции.

На уроке по теме «Единство народов России» педагоги обсудили со студентами и школьниками важность сплочения людей в критических ситуациях.

Также студенты, педагоги, родители, старшеклассники-наставники изготовили своими руками оригами-цветы крокуса, которые станут символом памяти о погибших в теракте 22 марта.

«Когда всю страну объединяет скорбь, мы, дети, тоже хотим выразить свою поддержку и сочувствие. Мы помним и скорбим вместе со всеми. Этот цветок – знак того, что мы не равнодушны, и каждый из нас, поддерживая друг друга, вносит свой вклад в общее единство», — рассказала ученица Лицея №14 им. Ю. А. Гагарина городского округа Щелково Кира Уйнт.

По словам советника директора по воспитанию школы №19 города Красногорска Ильдара Гареева, участие в акции памяти стало для ребят возможностью выразить поддержку и сочувствие.

«Это помогает всем нам справиться с горем и болью и ощутить силу нашего единства», — сказал он.

Присоединиться к акции памяти может любой желающий. Для этого необходимо опубликовать фото или видео с цветками и словами солидарности в социальных сетях.

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