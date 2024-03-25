Родственник террориста рассказал о его поведении незадолго до стрельбы в «Крокусе»

Родственник одного из фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева рассказал о его поведении за несколько месяцев до трагедии. Его слова привела газета kp.ru.

Мужчина рассказал, что временно прописал Мирзоева, так как тот был дальним родственником из Таджикистана. Ничего необычного в его поведении родственник не замечал, и никаких подозрительных материалов, в том числе религиозных книг он при себе не имел.

Он добавил, что вся семья Мирзоева знает о новостях. «Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить», — рассказал мужчина.

Мужчина рассказал, что на родине у Мирзоев жена и четверо детей. Из образования у него только школьное. В Таджикистане фигурант получил права и начал таксовать, а затем уехал на заработки в Россию.

Уже будучи в России, он работал в такси и ночевал у него в квартире, отметил собеседник газеты. Мужчина прожил у него примерно три недели, а затем уехал, объяснив, что отправился к другу. Житель Новосибирска редко пересекался с родственником, так как они работали по разным графикам. Мирзоев успел рассказать ему, что зарабатывает около 1500-2000 рублей в сутки и отправляет деньги матери.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого начался крупный пожар, который уничтожил концертный зал. Подозреваемых в итоге в тот же день задержали.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об 11 задержанных по делу о теракте в «Крокусе».