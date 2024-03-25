В Кремле призвали россиян быть начеку на фоне попыток вербовки в соцсетях

Граждане России должны быть проинформированы о возможных провокациях и быть начеку на фоне предпринимаемых в социальных сетях попыток завербовать людей для совершения новых терактов. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в данной ситуации много зависит непосредственно от СМИ, никак не от «обезличенных» Telegram-каналов.

Представитель Кремля уточнил, что речь идет о тех СМИ, которые предоставляют россиянам серьезную информацию. Именно они должны информировать граждан о таких провокационных действиях, подчеркнул Песков.

Он добавил, что правоохранители в этом случае делают свою работу, но россиянами следует быть мобилизованными, быть начеку и быть осведомленными об угрозе таких провокаций.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».