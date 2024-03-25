Во Владивостоке двухлетний ребенок выпал из окна и выжил

Во Владивостоке ребенка госпитализировали после выпадения из окна. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в доме на улице Никифорова. По предварительной информации, двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа и приземлилась на козырек первого этажа.

Прибывшие на место медики сняли ребенка и направили в больницу для осмотра на наличие травм. О ее состоянии после инцидента не сообщается.

Ситуацией заинтересовались в надзорном ведомстве. Специалисты оценят условия проживания девочки и то, как родители выполняют свои обязанности.

Ранее в Москве женщина упала с восьмого этажа, встала и пошла в сторону подъезда.