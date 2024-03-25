Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке двухлетний ребенок выпал из окна и выжил

Во Владивостоке двухлетний ребенок попал в больницу после выпадения из окна

Во Владивостоке ребенка госпитализировали после выпадения из окна. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в доме на улице Никифорова. По предварительной информации, двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа и приземлилась на козырек первого этажа.

Прибывшие на место медики сняли ребенка и направили в больницу для осмотра на наличие травм. О ее состоянии после инцидента не сообщается.

Ситуацией заинтересовались в надзорном ведомстве. Специалисты оценят условия проживания девочки и то, как родители выполняют свои обязанности.

Ранее в Москве женщина упала с восьмого этажа, встала и пошла в сторону подъезда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами