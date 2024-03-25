В Горно-Алтайске петербурженку сняли с рейса за пьяный дебош

В аэропорту Горно-Алтайска задержали петербурженку. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

Инцидент произошел на судне, следовавшем в Москву. По версии правоохранителей, 44-летняя жительница Ленобласти нецензурно выражалась и не реагировала на замечания остальных пассажиров. Экипаж также пытался уладить ситуацию, но пассажирка не успокаивалась. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

Петербурженку сняли с рейса и доставили в дежурную часть. В отношении гражданки составили административный протокол о мелком хулиганстве.

До этого в Шереметьево задержали россиянку. На борту самолета она заявила, что в ее рюкзаке находится бомба. После этого рейс задержали. Специалисты обыскали ручную кладь, но взрывчатку не нашли.

Ранее в Китае пассажир задержал рейс, бросив в двигатель самолета монеты.