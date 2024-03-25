Очевидцы рассказали о взрыве в районе киевского аэропорта Жуляны

В Киеве произошло несколько сильных взрывов, один из которых, как сообщают очевидцы, был в районе аэропорта Жуляны. Об этом пишет ТАСС.

По словам местных жителей, три мощных взрыва произошли в центре украинской столицы, а еще несколько — на юго-западе города. Информацию о взрывах подтвердил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, который заявил, что экстренные службы вызвали в Печерский, Соломенский и Днепровский районы.

Утром 25 марта в Киеве объявили воздушную тревогу, после чего горожане услышали звуки взрывов. В городской администрации сообщили, что работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на понедельник украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Одессе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области действовала воздушная тревога. После этого в городе приостановили работу городского электротранспорта из-за повреждений энергетической инфраструктуры.

Ранее объект критической инфраструктуры повредили в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.